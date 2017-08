× Dozens of local restaurants donating percentage of sales to Coach’s workers out of job due to flooding

KANSAS CITY, Mo. — Dozens of metro restaurants will come together Thursday to help workers who are out of a job after severe flooding last month.

Coach’s Bar and Grill near 103rd and Wornall is permanently closed after Indian Creek flooded at the end of July.

Participating restaurants will donate 10 percent of their sales Thursday to the fundraiser called “Come to the Table for Coach’s.”

It’s being put on by the non-profit Kansas City Originals, and more than 60 restaurants are participating.

Participating restaurants include:

Aixois French Restaurant & Coffee Bar

251 E. 55th Street

Kansas City, MO 64113



Bar Central in the Kansas City Marriott Downtown

200 W. 12th Street

Kansas City, MO 64105



Bobby Baker’s Lounge

7418 Wornall Road

Kansas City, MO 64114



Boulevard Beer Hall

2534 Madison Avenue

Kansas City, MO 64108



Bristol Seafood Grill

51 E. 14th Street

Kansas City, MO 64105



Bristol Seafood Grill

5400 W. 119th Street

Leawood, KS 66209



Browne’s Irish Marketplace

3300 Pennsylvania Avenue

Kansas City, MO 64111



Cafe Sebastienne at the Kemper Museum of Contemporary Art

4420 Warwick Blvd.

Kansas City, MO 64111



Café Trio

4558 Main Street

Kansas City, MO 64111



The Capital Grille

4740 Jefferson Street

Kansas City, MO 64112



Classic Cup

301 W. 47th Street

Kansas City, MO 64112



Coach’s Bar & Grill

9089 W. 135th Street

Overland Park, KS 66221



District Pour House + Kitchen

7122 Wornall Road

Kansas City, MO 64114



Em Chamas Brazilian Grill

6101 NW 63rd Terrace

Kansas City, MO 64151



Foo’s Fabulous Cafe

9421 Mission Road

Leawood, KS 66206



Foo’s Fabulous Frozen Custard

6235 Brookside Plaza

Kansas City, MO 64113



Fuel

7300 W. 119th Street

Overland Park, KS 66213



Hawg Jaw Que & Brew

900 Swift Avenue

North Kansas City, MO 64116



The Homesteader Cafe

100 E. 7th Street

Kansas City, MO 64106



Houlihan’s

8660 Boardwalk Avenue

Kansas City, MO 64154



Houlihan’s

2820 W. 53rd Street

Fairway, KS 66205



Houlihan’s

4900 W. 119th Street

Leawood, KS 66209



Houlihan’s

625 NW Murray Road

Lee’s Summit, MO 64081



Houlihan’s

16411 W. 119th Street

Olathe, KS 66061



Houlihan’s

11851 W. 95th Street

Overland Park, KS 66214



J. Gilbert’s Wood-Fired Steaks & Seafood

8901 Metcalf Avenue

Overland Park, KS 66212



The Jacobson

2050 Central Street

Kansas City, MO 64108



Jasper’s Restaurant

1201 W. 103rd Street

Kansas City, MO 64114



Jazz, a Louisiana Kitchen

1823 W. 39th Street

Kansas City, MO 64111



Jazz, a Louisiana Kitchen

1859 Village West Parkway

Kansas City, KS 66111



Jazz, a Louisiana Kitchen

19700 East Valley Parkway

Independence, MO 64057



JJ’s Restaurant

900 W. 48th Place

Kansas City, MO 64112



Johnny’s Tavern

1310 Grand Blvd.

Kansas City, MO 64106



Johnny’s Tavern

1660 SE Blue Parkway

Lee’s Summit, MO 64063



Johnny’s Tavern

8262 Mission Road

Prairie Village, KS 66208



Johnny’s Tavern

8719 W. 95th Street

Overland Park, 66212



Johnny’s Tavern

6765 W. 119th Street

Overland Park, KS 66209



Johnny’s Tavern

13131 Shawnee Mission Pkwy

Shawnee, KS 66216



Johnny’s Tavern

10384 S. Ridgeview Road

Olathe, KS 66061



Johnny’s Tavern

721 Wakarusa Drive

Lawrence, KS 66049



Kansas City Bier Company

310 W. 79th Street

Kansas City, MO 64114



Kanza Hall

7300 W. 119th Street

Overland Park, KS 66213



La Bodega

703 Southwest Blvd.

Kansas City, MO 64108



La Bodega

4311 W. 119th Street

Leawood, KS 66209



Larkburger

13611 Metcalf Avenue

Overland Park, KS 66223



Le Fou Frog

400 E. 5th Street

Kansas City, MO 64106



Lew’s Grill & Bar

7539 Wornall Road

Kansas City, MO 64114



Local Tap

7300 W. 119th Street

Overland Park, KS 66213



Lulu’s Thai Noodle Shop

2030 Central Street

Kansas City, MO



Lulu’s Thai Noodle Shop

2701 W. 47th Street

Westwood, KS 66205

9148 Santa Fe Drive

Overland Park, KS 66212



The Mad Greek

907 Massachusetts Street

Lawrence KS 66044



Manny’s Mexican Restaurant

207 Southwest Boulevard

Kansas City, MO 64108



McGuire’s Tavern

9148 Santa Fe Drive

Overland Park, KS 66212



MetropolitanKC in the Kansas City Marriott Downtown

200 W. 12th Street

Kansas City, MO 64105



Michael Forbes Bar & Grille

128 W. 63rd Street

Kansas City, MO 64113



O’Neill’s Restaurant & Bar

9417 Mission Road

Leawood, KS 66206



Panzon’s Mexican Restaurant

8710 Lackman Road

Lenexa, KS 66219



Piropos

4141 N. Mulberry Drive

Kansas City, MO 64116



Porto Do Sul

11900 Metcalf Avenue

Overland Park, KS 66213



Red 8

7300 W. 119th Street

Overland Park, KS 66213



The Roasterie Café

2663 Southwest Blvd.

Kansas City, MO 64108



The Roasterie Café

6223 Brookside Blvd.

Kansas City, MO 64113



The Roasterie Café

4511 119th Street

Leawood, KS 66209



The Roasterie Café

2250 W. 47th Place

Westwood, KS 66205



The Roasterie Factory Café

1204 W. 27th Street

Kansas City, MO 64129



The Roasterie Café Drive-Thru

2663 Southwest Blvd.

Kansas City, MO 64108



Southside Bar & Grille

1144 W. 103rd Street

Kansas City, MO 64116



Stone Canyon Pizza Company

8630 NW Prairie View Road

Kansas City, MO 64153



Stone Canyon Pizza Company

15 Main Street

Parkville, MO 64152



Stroud’s – North

5410 NE Oak Ridge Drive

Kansas City, MO 64119

Talk of the Town

5201 W. 135th Street

Overland Park, KS 66213

Tanner’s Bar & Grill

7425 Broadway Street

Kansas City, MO 64114



Tavern at Mission Farms

10681 Mission Road

Leawood, KS 66206



Tavern in the Village

3901 Prairie Lane

Prairie Village, KS 66208



Tom’s Town Distilling Co.

1701 Main Street

Kansas City, MO 64108



Trezo Mare

4105 N. Mulberry Drive

Kansas City, MO 64116



Ugly Joe’s Bar & Grill

1227 W. 103rd Street

Kansas City, MO 64114



V’s Italiano Ristorante

10819 E. US Highway 40

Independence, MO 64055



Waldo Pizza

7433 Broadway Street

Kansas City, MO 64114



Waldo Pizza

1543 NE Douglas Street

Lee’s Summit MO 64086