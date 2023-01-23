Editor’s Note: The following story is for mature audiences and contains potentially strong, inappropriate language.

JEFFERSON CITY, Mo. — The state of Missouri rejected nearly 500 vanity or personalized license plates in 2022.

According to the state’s Department of Revenue, the plates were rejected on the grounds of being obscene or profane in RSMo 301.144.3 and 12 C.S.R 10-23.185.

No personalized license plates shall be issued containing any letters, numbers or combination of letters and numbers which are obscene, profane, patently offensive or contemptuous of a racial or ethnic group, or offensive to good taste or decency, or would present an unreasonable danger to the health or safety of the applicant, of other users of streets and highways, or of the public in any location where the vehicle with such a plate may be found.

Excerpt from Missouri Law 301.144.3

You can read the full list of all 471 rejected plates below.

The Department of Revenue did not say how many Missourians applied for vanity or personalized plates in 2022.

License plate requestDate applied
0SAMA1/18/2022
1FB1/18/2022
1MFAFB1/18/2022
69BDSM1/18/2022
BAADAF1/18/2022
ENDCCP1/18/2022
FJ0BDN1/18/2022
FKJBDN1/18/2022
FUBARR1/18/2022
FUJB461/18/2022
FUQ1RQ1/18/2022
GTSTDN1/18/2022
HPYAF1/18/2022
MFP1R81/18/2022
MURD3R1/18/2022
N0LBRL1/18/2022
RFUCHS1/18/2022
SHAFTS1/18/2022
SKEETE1/18/2022
STFD1/18/2022
TAMGNT1/18/2022
W0P1001/18/2022
WKAS571/18/2022
WTFLUX1/18/2022
0FKS2G2/8/2022
1KRWTF2/8/2022
1LVWAP2/8/2022
46FJB2/8/2022
5EXYAF2/8/2022
BPBPMF2/8/2022
EEWFK2/8/2022
EFFBDN2/8/2022
EFJB2/8/2022
HVYBCH2/8/2022
JAGASS2/8/2022
L1B7RD2/8/2022
LTFUXX2/8/2022
MFARMY2/8/2022
P0SWGN2/8/2022
PMS3652/8/2022
Q7EENB2/8/2022
RBRDCK2/8/2022
SL0FUK2/8/2022
STKBDS2/8/2022
T1DD1E2/8/2022
UDMRYT2/8/2022
W1DASS2/8/2022
WHTDHL2/8/2022
XKXKKX2/8/2022
09WF02/9/2022
0NLFNS2/9/2022
5H1TBX2/9/2022
AHEG02/9/2022
AMFKR2/9/2022
B00TYB2/9/2022
B0M1ST2/9/2022
B1MB0S2/9/2022
BABTCH2/9/2022
BADB1H2/9/2022
BKBLK2/9/2022
D10LDS2/9/2022
EATNAS2/9/2022
EG1RLS2/9/2022
FAF01X2/9/2022
FJB012/9/2022
FJB01K2/9/2022
FJB46X2/9/2022
FJBLFG2/9/2022
FKAJ0B2/9/2022
FKBDEN2/9/2022
FKBYDN2/9/2022
FKN8162/9/2022
FKN81F2/9/2022
FNTREX2/9/2022
FPED0S2/9/2022
FTWWF02/9/2022
FUBAR92/9/2022
H1GHAF2/9/2022
H1QFCR2/9/2022
JFBM2/9/2022
MLFWGN2/9/2022
P1KA152/9/2022
P1MPZ2/9/2022
PETYAF2/9/2022
QNB1CH2/9/2022
RVRK1N2/9/2022
S1XT92/9/2022
SGLAF2/9/2022
SLWAF2/9/2022
T1DDY2/9/2022
UR2PED2/9/2022
UWU3332/9/2022
V0YEUR2/9/2022
W1ZZ692/9/2022
WTMFP2/9/2022
XKXKXK2/9/2022
B8BBB82/10/2022
DAMGRL2/10/2022
FJBC52/10/2022
M1LFG02/10/2022
REDWTF2/10/2022
S3XYMF2/10/2022
T1TSUP2/10/2022
WHTPRV2/10/2022
0EFFS2/18/2022
ATFSMD2/18/2022
BDAS472/18/2022
BMFC752/18/2022
FAF0MF2/18/2022
FJB242/18/2022
FKGAS2/18/2022
FVK0FF2/18/2022
GFYM12/18/2022
JAGA552/18/2022
KMYSS2/18/2022
KUM0F02/18/2022
LUMPET2/18/2022
M0FJB2/18/2022
SUCC1T2/18/2022
TH0RNY2/18/2022
V6B1HH2/18/2022
V6H0E2/18/2022
WTDRGN2/18/2022
0HDAMN2/24/2022
0JBK2/24/2022
B0Y1FU2/24/2022
BADH0S2/24/2022
BDLL0X2/24/2022
EFFEWE2/24/2022
FJB46T2/24/2022
FJBUSA2/24/2022
FKBRCN2/24/2022
GDGUN2/24/2022
L1LMUF2/24/2022
LRRH02/24/2022
MFMF2/24/2022
NT10542/24/2022
TATTAS2/24/2022
UHFUQ22/24/2022
A1DS3/8/2022
BMFPSD3/8/2022
LUVP1G3/8/2022
PMPMBL3/8/2022
RUDUM3/8/2022
THEH033/8/2022
05H1T3/17/2022
2K1L4U3/17/2022
BADAG53/17/2022
BADJ0E3/17/2022
FAWKS3/17/2022
FUCE03/17/2022
FUSEEK3/17/2022
KLLERS3/17/2022
LGBN0W3/17/2022
LGBNDN3/17/2022
MRFART3/17/2022
MSD0NK3/17/2022
PSH1NP3/17/2022
Q0Q3/17/2022
RUDUMB3/17/2022
SAYFJB3/17/2022
SHRSHT3/17/2022
WETBAC3/17/2022
46SUXS3/25/2022
FJB3/25/2022
FKJ03/25/2022
FUCJB3/25/2022
0FTG3/31/2022
1032GT3/31/2022
1H8UBZ3/31/2022
247RBF3/31/2022
46SUKS3/31/2022
6H0E3/31/2022
ABCDFU3/31/2022
BADAGS3/31/2022
BDB1CH3/31/2022
BGHRNY3/31/2022
BRKEMF3/31/2022
CASTR83/31/2022
DADDCK3/31/2022
FKPUTN3/31/2022
GT0FKR3/31/2022
H0B0AT3/31/2022
M0FAUX3/31/2022
M1LKRZ3/31/2022
P0PSHT3/31/2022
Q0Q1713/31/2022
SNSFU3/31/2022
STR0KD3/31/2022
T1NYDK3/31/2022
TTMF3/31/2022
2FNN0Z4/1/2022
B1GPMP4/1/2022
CUFEM4/1/2022
DGBD0N4/1/2022
EMKCUF4/1/2022
FARRT4/1/2022
FCKJB4/1/2022
FJBLGT4/1/2022
FUKGAS4/1/2022
GULAG4/1/2022
HUFRTD4/1/2022
HULAZZ4/1/2022
KAKA024/1/2022
LGB4604/1/2022
LTSFUK4/1/2022
MFSTAR4/1/2022
MY0GDB4/1/2022
P1ST0F4/1/2022
SCAT774/1/2022
SEXXXE4/1/2022
SHTSTK4/1/2022
STFUH04/1/2022
SWTSVG4/1/2022
T1TTZ4/1/2022
THYCAF4/1/2022
VBR8TR4/1/2022
45LGB4/4/2022
DJTLGB4/4/2022
FJB464/4/2022
FUKU4/4/2022
HAHA694/4/2022
LGBD0N4/4/2022
LGBUN04/4/2022
02BNU24/7/2022
2D1X4/7/2022
2SEXS14/7/2022
CHEF694/7/2022
D0MR694/7/2022
D1DDLE4/7/2022
FUB1DN4/7/2022
GLTYAF4/7/2022
HENT1A4/7/2022
LGBJB4/7/2022
LKYFKR4/7/2022
M0H0ES4/7/2022
M1NGE4/7/2022
N0P00P4/7/2022
NEED2P4/7/2022
P1MP204/7/2022
SEXSLV4/7/2022
TALLAF4/7/2022
UGHWTF4/7/2022
UNAPAF4/7/2022
WKBTCH4/7/2022
DWN2FK4/12/2022
PUNAN14/12/2022
B1CH964/14/2022
EATVAG4/14/2022
FARTN4/14/2022
FJB14/14/2022
FQUTW04/14/2022
J0ESUX4/14/2022
9FHRTS4/21/2022
B1T3HN4/21/2022
BBSTRD4/21/2022
BTCHEE4/21/2022
FNL0ST4/21/2022
H82BJB4/21/2022
TURDBE4/21/2022
0FCKJE4/28/2022
FJBDN4/28/2022
FUKJB4/28/2022
FUW1SH4/28/2022
PHUK464/28/2022
THCAF4/28/2022
LGFJB5/2/2022
0WTFYB5/4/2022
FBGM205/4/2022
HA1BSH5/4/2022
MLFHNT5/4/2022
T1T5UP5/4/2022
BCH2475/5/2022
DTF2475/5/2022
EFFJB5/5/2022
JUCBX15/5/2022
PRBTTM5/5/2022
UPUNT05/5/2022
CHUV1T5/12/2022
MFSL0W5/12/2022
N0FXGV5/12/2022
N0H0ES5/12/2022
VBRTR5/12/2022
0FUXS5/18/2022
0HFKYA5/18/2022
FJ8LGB5/18/2022
SGT1TS5/18/2022
USXYMF5/18/2022
BJD1CK5/19/2022
FAF015/19/2022
G0TAZZ5/19/2022
SXYBAE5/19/2022
BABY695/26/2022
BRUH695/26/2022
M0FUGR5/26/2022
PRVRTD5/27/2022
H8TR0Y6/1/2022
417FJB6/2/2022
ADLT0Y6/2/2022
BADBTH6/2/2022
BCHWTF6/2/2022
FUBBAR6/2/2022
FUJ0E6/2/2022
GBFJB6/2/2022
Z1NK696/2/2022
GR0MAF6/3/2022
SMDATF6/3/2022
4T5LGB6/13/2022
96AF6/16/2022
DR0P696/16/2022
LGB036/16/2022
SLPAH06/16/2022
ST98LA6/16/2022
WTHELL6/16/2022
00FGVN6/23/2022
FDEMS6/23/2022
PHUKHU6/23/2022
18UPMF7/7/2022
1MDTF7/7/2022
B00BYZ7/7/2022
BADAZF7/7/2022
DNFWME7/7/2022
E4TA5S7/7/2022
FJBM07/7/2022
LAMF7/7/2022
P0S677/7/2022
PAWGS7/7/2022
SFMF037/7/2022
SRTDTF7/7/2022
T0T0697/7/2022
UFKNA7/7/2022
UPY0RZ7/7/2022
WANKR7/7/2022
WTF17/7/2022
WTFGAS7/7/2022
1GT0FF7/21/2022
6DN1NE7/21/2022
BEANR7/21/2022
DRGNAS7/21/2022
FKJ0EB7/21/2022
FREEAF7/21/2022
FUCRWE7/21/2022
FUM0NY7/21/2022
FW0RDS7/21/2022
HPSSY7/21/2022
LGBXJ7/21/2022
SHTBBY7/21/2022
THTASS7/21/2022
FATA557/29/2022
KCPD697/29/2022
0PPA18/4/2022
FKJB8/9/2022
PEEP008/9/2022
PNYP008/9/2022
RBFPR08/9/2022
SXYSLT8/9/2022
T1TMN8/9/2022
WAP118/9/2022
WKB1CH8/9/2022
EFYEAH8/10/2022
FTFB18/10/2022
H8PEPL8/10/2022
5H0E8/18/2022
C0X4ME8/18/2022
FKNBRY8/18/2022
FKUL0L8/18/2022
FNK00L8/18/2022
FNM0VE8/18/2022
FYBL0L8/18/2022
HB1CFU8/18/2022
HYM1E8/18/2022
MFFR8/18/2022
P00PYS8/18/2022
T1TS0K8/18/2022
THKDYK8/18/2022
TTS0AK8/18/2022
420FJG8/24/2022
DH1CKS8/24/2022
FNMRL08/24/2022
HAVE2P8/24/2022
SHTTBX8/24/2022
ST0KAF8/24/2022
URGAY8/24/2022
WKRPFN8/24/2022
XXXWHP8/24/2022
HLPSSY8/31/2022
HLPSY8/31/2022
DNUTZZ9/8/2022
J0ESUK9/8/2022
YUS0B9/8/2022
420FJB9/14/2022
69D9/14/2022
D3ZNTZ9/14/2022
M0VEMF9/16/2022
SDB1CH9/16/2022
SUSAF9/16/2022
M1LFS9/20/2022
MYFN509/27/2022
04FKSK10/7/2022
FKNBRT10/7/2022
FUM01210/7/2022
FYJB10/7/2022
GDPSSY10/7/2022
L0VEDK10/7/2022
NMVT6910/7/2022
PSYMTR10/7/2022
SMFH10/7/2022
0MFGT410/14/2022
FUCGAS10/14/2022
RUBU10/19/2022
ADHDAF10/21/2022
FKKNCR10/21/2022
LVMLFS10/21/2022
KCM1LF10/25/2022
M1LF9310/25/2022
EFF0FF10/28/2022
FKMYBM10/28/2022
J1S0ME10/28/2022
NGAPLZ10/28/2022
NSTYH010/28/2022
BLB1CH11/9/2022
VGYNA11/14/2022
1ETASS11/18/2022
BGK00N11/18/2022
FKARND11/18/2022
FNRPTR11/18/2022
FUGUYS11/18/2022
FUXX11/18/2022
GENXAF11/18/2022
PHTA5511/18/2022
55ATA311/21/2022
FKDAGV11/28/2022
FKGVN011/28/2022
PHACK11/28/2022
WTFHPN11/28/2022
ALLCAB12/8/2022
BDE1312/8/2022
FKNG012/8/2022
PPB1G12/8/2022
PUMAAF12/8/2022
PZSTFU12/8/2022
SFCKNG12/8/2022
69SPE12/23/2022
BATBCH12/23/2022
BU55YY12/23/2022
FKNRAD12/23/2022